جميعهم عمال.. 12 مصاباً في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

02:55 م الخميس 04 سبتمبر 2025

انقلاب سيارة ربع نقل

المنيا- جمال محمد:

أصيب 12 عاملاً، اليوم الخميس، بكسور وجروح متفرقة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم، بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالقرب من بوابة الرسوم على الطريق الصحراوي الشرقي.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين اصابة 12 عاملاً، بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى صدر المنيا.

تم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

