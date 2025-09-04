إعلان

3 مصابين في انقلاب سيارة على محور بورسعيد بالإسماعيلية

02:39 م الخميس 04 سبتمبر 2025

انقلاب سيارة

الإسماعيلية - أميرة يوسف

أُصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة تحمل لوحات معدنية رقم (2379 ص د ا)، وذلك قبل كارتة المحور في اتجاه بورسعيد أعلى المحور بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث للتعامل مع المصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى القصاصين التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم منار السيد عبد الجواد، 35 عامًا، مقيمة ببورسعيد، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وخلع بالكتف الأيمن مع كدمات متفرقة بالجسم كما أصيبت ريماس محمد السيد، 13 عامًا، مقيمة ببورسعيد، مصابة بكدمات وسحجات سطحية ،سميرة سعيد فاروق، 42 عامًا، مقيم ببورسعيد، مصاب بكدمة بالصدر.

وجارٍ المتابعة الطبية للحالات داخل المستشفى، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

انقلاب سيارة 3 مصابين محور بورسعيد الإسماعيلية
