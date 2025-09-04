إعلان

تحرير 157 محضرًا وإعدام 2.3 طن أغذية غير صالحة بالشرقية خلال أغسطس

01:42 م الخميس 04 سبتمبر 2025

أغذية غير صالحة

background

الشرقية- ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية والصناعية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، إلى أن إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والعمل والحوكمة، قامت بالتفتيش على 68 منشأة (60 غذائية و8 صناعية) بمراكز كفر صقر وأبو كبير وههيا خلال شهر أغسطس الماضي.

وأسفرت الحملات عن تحرير 157 محضر مخالفة ما بين نظافة، عدم وجود سجل أو موافقة بيئية، وعدم حمل العاملين شهادات صحية وإعدام 2390 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، شملت "مخللات، ألبان، لحوم، جبن، عصائر ومياه غازية".

وتواصل المحافظة حملاتها المكثفة لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

