الأوقاف والتضامن تفتتحان مطبخ ''المحروسة'' للإطعام بمدينة طنطا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

افتتحت وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي مطبخ "المحروسة" للإطعام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي هذا الافتتاح استمرارًا لدور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، حيث تسهم من خلال مواردها الدعوية والمجتمعية في دعم المبادرات التنموية، جنبًا إلى جنب مع وِزَارة التضامن الاجتماعي التي أطلقت مبادرة "مطابخ المحروسة" في يناير الماضي، بهدف توفير وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية.

وقد شهد فعاليات الافتتاح الدكتور نوح العيسوي مدير أوقاف الغربية، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وقيادات وزارة الأوقاف، وسط تفاعل كبير من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وتستهدف المبادرة توفير وجبات غذائية يومية للأسر الأولى بالرعاية، مع إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كانت قد أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من مسابقة "أهل الخير" لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل، داعية جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمبادرات للمشاركة عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

ويأتي هذا التعاون المشترك في إطار الدور المجتمعي الكبير الذي تضطلع به وزارة الأوقاف إلى جانب رسالتها الدعوية، تأكيدًا على تكامل الجهود بين الوزارتين في نشر قيم التكافل وترسيخ معاني العطاء.

