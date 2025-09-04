

قنا- عبدالرحمن القرشي :

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على رضيع حديث الولادة مجهول النسب داخل قطار الركاب في محطة قنا داخل البندر.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة داخل القطار على محطة قنا بدائرة البندر.

بالفحص تبين العثور على رضيع حديث الولادة عمره أيام ملفوف داخل قطعة قماش ومٌلقى داخل قطار الركاب في محطة بندر قنا.

تم نقل الرضيع إلى مستشفى قنا العام تحت الملاحظة الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.