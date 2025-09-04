

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية عقب صلاة المغرب بمسجد أبي بكر الصديق بحي أول مدينة الإسماعيلية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

حضر الاحتفال اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وفضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات مديرية الأوقاف.

واستُهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد نور إمام وخطيب مسجد غويبة.

وألقى فضيلة الدكتور ربيع غازي مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف كلمة بهذه المناسبة، أشار خلالها إلى الدروس المستفادة من سُنة الرسول ﷺ، وأهمها الاقتداء به في ذكرى مولده، والتحلي بأخلاقه وصفاته، ومنها حب الأوطان وبناؤها، والعمل ابتغاء وجه الله تعالى، والتضحية في سبيل رفعة ونصر دينه.

واختُتمت الاحتفالية بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد.

وفي كلمته، أكد محافظ الإسماعيلية أهمية الاقتداء بأخلاق النبي ﷺ، التي نحن في أمسِّ الحاجة إليها هذه الأيام، وأن يكون الاحتفال بذكرى مولده اتباعًا لسنته، كالحفاظ على النظافة العامة، وانتظام أبنائنا في مراحل التعليم المختلفة، والحفاظ على الوطن، فهذه العادات والسلوكيات تُعدُّ من هدي وأخلاق النبي.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية لمواطني الإسماعيلية بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.