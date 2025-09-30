العثور على جثة رضيع حديث الولادة في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عثر أهالي منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية على جثة طفل رضيع حديث الولادة ملقاة داخل كيس قمامة بأحد الشوارع، في واقعة تلقتها الأجهزة الأمنية التي بدأت تحقيقاتها على الفور.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، فانتقلت قوات الشرطة إلى الموقع وفرضت طوقًا أمنيًا، بينما باشرت النيابة العامة المعاينة.

أظهرت التحريات الأولية أن الجثة تعود لرضيع حديث الولادة، وجرى نقلها إلى المستشفى. وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية من ألقى بالطفل، وسرعة ضبط الجناة.