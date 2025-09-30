اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، الهيكل التنظيمي الجديد لديوان عام المحافظة، وذلك في إطار مواكبة المتغيرات المحلية، ورفع مستوى الأداء الحكومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الهيكل الجديد يتضمن استحداث 4 إدارات عامة، جرى الانتهاء من إنشائها وإعداد بطاقات وصف وظيفي لها تتضمن المهام والمسئوليات وشروط شغل الوظيفة، مشيراً إلى أن شغل تلك الوظائف سيتم عن طريق الإعلان الرسمي عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ووجه سراج، بضرورة متابعة المستجدات بشكل دوري، والاهتمام بتحديث بيانات الملف الوظيفي للعاملين، بما يسهم في استمرار تقدم المحافظة في مجال الإصلاح الإداري وتطوير المنظومة الوظيفية.

يذكر أن الإدارات المستحدثة هي " الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الإدارة العامة للموارد البشرية ".

وأكد المحافظ أن اعتماد الهيكل الجديد يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتحقيق مستوى متطور من الخدمات المقدمة للمواطنين.