تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم

شهدت المنطقة الشمالية بمحافظة البحر الأحمر، وتحديداً منطقة رأس شقير (على بُعد 20 كم من رأس غارب)، حادث تلوث بترولي إثر كسر في أحد خطوط الزيت القديمة، مما أدى إلى تسرب كميات من الخام في مياه البحر.

بدورها، تلقت الأجهزة المختصة بوزارة البيئة في البحر الأحمر، بلاغاً بالحادث، وانتقلت لجنة بيئية متخصصة إلى الموقع، وتبين أن التلوث امتد لمسافة تقدر بـ 1500 متر في المنطقة.

وبدأ الفريق البيئي في تقدير المساحات المتأثرة لحصر الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية، وأخذ عينات ميدانية للحصول على "البصمة البترولية" التي ستحدد مصدر التسرب بدقة، والاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لتقدير التعويضات المالية ضد الجهة المتسببة في الأضرار البيئية.

كشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث يعود إلى اصطدام سفينة بالخط التابع لإحدى شركات البترول الشهيرة بالمنطقة، مما أحدث ثقوباً وكسراً أدى إلى تسرب الزيت للمياه.

وبدأت الأجهزة المختصة بعمليات احتواء التلوث، حيث تم نشر الحواجز المطاطية حول البقعة النفطية المتسربة، وسحب البقع باستخدام المعدات البحرية المتخصصة.

تهدف هذه الإجراءات العاجلة إلى منع وصول الزيت إلى مناطق الشعاب المرجانية الحيوية وحماية التنوع البيولوجي في البحر الأحمر.