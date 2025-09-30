غرق شخص في ترعة بني حلة ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه غرقًا، في ترعة قرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي، بوصول "محمد ح. ح." 30 عامًا، جثة هامدة، إدعاء تعرضه للغرق في ترعة بني حلة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وفشل حاد في التنفس، ولا توجد شبهة جنائية، جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.