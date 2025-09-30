إعلان

مصرع شاب إثر تصادم تروسيكل بميكروباص في الوادي الجديد

كتب : مصراوي

07:41 ص 30/09/2025

إسعاف أرشيفية

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث مروري، بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثمان شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام توفي في حادث مروري.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين وفاة "محمود حسن عثمان"، ٣٥ عاما، في تصادم تروسيكل بسيارة ميكروباص على الطريق الدائري بمدينة موط بالداخلة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

