إعلان

بينهم 3 أطفال.. إصابة 10 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد (أسماء)

كتب : مصراوي

07:38 ص 30/09/2025

انقلاب سيارة ربع نقل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 10 عمال زراعيين، بينهم 3 أطفال في حادث مروري، صباح اليوم الثلاثاء، بمركز بلاط بالوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول مصابين لمستشفى الداخلة العام.

تبين من المعاينة الأولية، انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة مفارق طريق بلاط - منفلوط، أسفر عن إصابة كلا من: "مصطفى عبد الفتاح حسني، ٢٨ عاما، مصطفى فوزي محمد أحمد، ٣٨ عاما، محمد مصطفى أحمد، ٢١عاما، مصطفى سعد كمال، ١٣عاما، مصطفى أحمد أبوزيد، ١٥ عاما، يوسف حسان حسن، ٢٠عاما، محمد عبده أحمد،٢٠عاما، مصطفى محمود حيدر، ١٧ عاما، علي محمود محمد مهران، ١٨ عاما، مصطفى أحمد علي، ١٨ عاما".

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ نقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة ربع نقل الوادي الجديد النيابة العامة أمن الوادي الجديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة