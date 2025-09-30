بينهم 3 أطفال.. إصابة 10 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد (أسماء)



الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 10 عمال زراعيين، بينهم 3 أطفال في حادث مروري، صباح اليوم الثلاثاء، بمركز بلاط بالوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول مصابين لمستشفى الداخلة العام.

تبين من المعاينة الأولية، انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة مفارق طريق بلاط - منفلوط، أسفر عن إصابة كلا من: "مصطفى عبد الفتاح حسني، ٢٨ عاما، مصطفى فوزي محمد أحمد، ٣٨ عاما، محمد مصطفى أحمد، ٢١عاما، مصطفى سعد كمال، ١٣عاما، مصطفى أحمد أبوزيد، ١٥ عاما، يوسف حسان حسن، ٢٠عاما، محمد عبده أحمد،٢٠عاما، مصطفى محمود حيدر، ١٧ عاما، علي محمود محمد مهران، ١٨ عاما، مصطفى أحمد علي، ١٨ عاما".

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ نقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.