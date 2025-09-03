بعد تناولهم وجبات فاسدة.. إصابة 82 شخصًا بتسمم غذائي في المنيا

المنيا - جمال محمد:

شهدت مدينة المنيا، اليوم الأربعاء، إصابة 82 شخصًا بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات طعام من أحد المطاعم بحي جنوب المدينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من مستشفى المنيا الجامعي، يفيد بوصول عدد من الأشخاص يعانون من قيء وآلام بالبطن، نتيجة تسمم غذائي.

وارتفع عدد المصابين إلى 82 حالة وصلت تباعًا إلى استقبال المستشفى، وتبين من الفحص الطبي أنهم تناولوا وجبات "فراخ وأرز" من أحد المطاعم، حيث جرى تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم.

وكشف مصدر بمديرية الصحة بالمنيا عن خروج غالبية الحالات بعد تلقي العلاج واستكمال المتابعة منزليًا، فيما شُكلت لجنة لفحص المطعم والأطعمة بداخله، وتم إغلاق المطعم لحين انتهاء التحقيقات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.