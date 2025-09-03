إعلان

بعد تناولهم وجبات فاسدة.. إصابة 82 شخصًا بتسمم غذائي في المنيا

08:55 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

شهدت مدينة المنيا، اليوم الأربعاء، إصابة 82 شخصًا بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات طعام من أحد المطاعم بحي جنوب المدينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من مستشفى المنيا الجامعي، يفيد بوصول عدد من الأشخاص يعانون من قيء وآلام بالبطن، نتيجة تسمم غذائي.

وارتفع عدد المصابين إلى 82 حالة وصلت تباعًا إلى استقبال المستشفى، وتبين من الفحص الطبي أنهم تناولوا وجبات "فراخ وأرز" من أحد المطاعم، حيث جرى تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم.

وكشف مصدر بمديرية الصحة بالمنيا عن خروج غالبية الحالات بعد تلقي العلاج واستكمال المتابعة منزليًا، فيما شُكلت لجنة لفحص المطعم والأطعمة بداخله، وتم إغلاق المطعم لحين انتهاء التحقيقات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي في المنيا إصابة 82 شخص بتسمم غذائي تسمم غذائي بسبب وجبات فاسدة مديرية أمن المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان