بالصور.. ضبط 10 أطنان لحوم دواجن فاسدة خلال حملة بالبحيرة

03:21 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، أسفرت عن ضبط 10 أطنان و469 كجم من اللحوم والدواجن والكبدة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتنوعت المضبوطات بين 1627 كجم حواشي وقلوب، و624 كجم دهن بقري مجمد، و3300 كجم لحوم مجهولة المصدر، و2459 كجم كبد بقري منتهي الصلاحية، و2584 كجم دواجن مجهولة المصدر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار الحملات الرادعة لكل من يتلاعب بقوت المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر، مع تكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة للتأكد من جودة وسلامة الأغذية والمنتجات المعروضة.

لحوم دواجن فاسدة حملة تفتيشية البحيرة
