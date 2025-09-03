بني سويف-حمدي سليمان:

شهدت إحدى المناطق الصحراوية في نطاق مركز الفشن جنوب بني سويف، تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار، بين قوات الشرطة وأحد العناصر الإجرامية الخطرة المتخصص في الإتجار في المواد المخدرة.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، باختباء "م.ف", 28 عامًا، المطلوب في 8 قضايا مخدرات، والصادر بحقه قرارات ضبط وإحضار في قضيتين جديدتين، في منطقة صحراوية بالقرب من قرية الفنت التابعة لمركز الفشن، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

انتقل ضباط المباحث بقيادة اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، إلى موقع البلاغ، وما إن وصلت القوات إلى المنطقة حتى بادر المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، ليتحصن داخل منزل مكوّن من طابق واحد وسط الزراعات، الأمر الذي دفع القوات إلى إنذاره والاشتباك معه واستمر تبادل النيران لمدة ساعة ونصف متواصلة، حتى نجحت القوات في القضاء عليه، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قدرت بحوالي 7 كيلو من جوهر الحشيش المخدر، إضافة إلى بندقيتين، وسلاح آلي وأكثر من 7 قطع فرد خرطوش، وكمية ضخمة من الطلقات.

من جانبها أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثمان المتهم بمشرحة المستشفى، والتحفظ على الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة المضبوطة، مع تكليف المعمل الجنائي بفحصها وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة.