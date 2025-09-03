السيطرة على حريق نشب داخل منزل فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :



سيطرت قوات الحماية المدنية في قنا، على حريق نشب داخل منزل من الطوب الأبيض في قرية أبوشوشة، مركز أبوتشت.



جاءت البداية، عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد تامر سعيد، مدير الحماية، يفيد بنشوب حريق داخل منزل من الطوب الأبيض في قرية أبو شوشة.



وجرى الدفع بسيارات الإطفاء تحت إشراف المقدم علاء الديب، إلى مكان الواقعة وجرت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، فيما أسفر الحريق عن إصابة صغيرة عمرها شهور بحروق وخسائر مادية في أثاث المنزل.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.





