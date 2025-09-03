مدير تعليم القليوبية يناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وقيادات الديوان، لمناقشة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، وبحث آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية.



وأكد مدير تعليم القليوبية، في مستهل اللقاء، أهمية هذه الاجتماعات لتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم واستعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.



وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تطبيق نظام البكالوريا، حيث شدد "عبده" على ضرورة حصر المدارس لجميع الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي على النظام الجديد بدقة، وإرسال تقارير يومية بالأعداد إلى التعليم الثانوي بالمديرية.

كما وجّه بتنظيم حملات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول مميزات البكالوريا، وفرصه في الالتحاق بالتعليم الجامعي، والتخفيف من ضغوط الثانوية العامة.



كما شدد مدير المديرية على الانتهاء من معالجة الكثافات الطلابية بجميع المدارس، وتقليل الاعتماد على الفترات المسائية قدر الإمكان، مع إعداد تقرير شامل بالكثافات على مستوى المراحل التعليمية بالمحافظة.



وفيما يتعلق بالاستعدادات اللوجستية، وجّه "عبده" بسرعة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية قبل بدء الدراسة، والالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية طبقًا للقرار الوزاري رقم 156، والتمسك بالزي المدرسي الموحد مع ترك حرية الشراء لأولياء الأمور. كما أكد على تسجيل الغياب إلكترونيًا بشكل يومي وإخطار الوزارة بنسب الحضور بانتظام.



وشدد كذلك على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والدهانات والتشجير، واستكمال توريد المقاعد المدرسية (الديسكات) قبل بدء الدراسة، مع موافاة المديرية بتقارير دورية حول الموقف التنفيذي.



واختتم مدير تعليم القليوبية الاجتماع بالتأكيد على جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب، مشددًا على سرعة إنجاز جميع التكليفات لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد.