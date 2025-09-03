بعد زراعة 57 ألف فدان.. حصاد فول الصويا يزين حقول المنيا -فيديو وصور

المنيا- جمال محمد:

بدأ المئات من مزارعي محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حصاد فول الصويا، ذلك المحصول الذي لا يُكلف المزارع جهداً كبيراً في زراعته، ويعود عليه بخير وفير.

وفي بث مباشر أجراه "مصراوي" من داخل حقول فول الصويا، قال محمد علي أحد مزارعي المحصول بمركز المنيا، إن محصول فول الصويا تبدأ زراعته في بداية شهر مايو، ويتم حصاده في شهري أغسطس وسبتمبر، إذ تكلف زراعته حوالي 10 آلاف جنيه للفدان الواحد.

أضاف المزارع، أن إنتاجية الفدان تتراوح ما بين طن ونصف إلى طن و800 كيلو، وسجل سعر الطن هذا العام 21 ألف و500 جنيه تقريباً، ليحقق الفلاح صافي أرباح تقارب الـ 22 ألف جنيه تقريبًا.

وأشار عبدالرحمن حافظ، أحد المزارعين إلى ترويدهم المحصول عقب انتهاء أعمال الضريس، إذ يدخل فول الصويا في العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة الزيوت والسمن وأعلاف الماشية.

وفي هذا السياق، أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا عن زراعة ما يقرب من 58 ألف فدان بمحصول فول الصويا هذا العام بجميع مراكز وقرى المحافظة.