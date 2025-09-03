الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، السفينة السياحية AROYA"أرويا" وعلى متنها 3915 راكبًا بينهم 2686 سائحًا أجنبيًا، بعروض فلكلورية، وذلك في رحلتها الخامسة خلال شهرين.

كان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وممثلين عن وزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية، فضلًا عن الجهات الأمنية، وذلك في إطار التنسيق المشترك لضمان حسن الاستقبال وسرعة إنهاء الإجراءات.

وحرصت الهيئة على تأمين دخول السفينة ومرافقتها منذ اقترابها من الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد، تحت إشراف مباشر من برج الإرشاد الراداري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والأمنية وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.

ورست السفينة التي ترفع علم دولة مالطا على أرصفة محطة الركاب البحرية قادمة من ميناء كاش بتركيا، ومن المقرر أن تواصل رحلتها السياحية إلى ميناء اسطنبول التركي.

ونظم ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة حفل استقبال للسياح تضمن عددًا من العروض الفنية والفلكلورية، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وأشار اللواء إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أن الإدارة العامة لحركة الركاب أشرفت على استقبال السائحين وتيسير إجراءات نزولهم في زمن قياسي، لينطلقوا في برنامجهم السياحي الذي يتضمن زيارة أبرز معالم الإسكندرية الأثرية والثقافية.

وأضاف رئيس ميناء الإسكندرية، أن حرص الهيئة على تعزيز التجربة السياحية وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية عالميًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة أعداد الرحلات السياحية الوافدة إلى الموانئ المصرية.





