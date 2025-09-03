إعلان

تعرف على موعد صلاة الجنازة على شقيق خالد بيبو

12:13 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

محمد الأمين شقيق كابتن خالد بيبو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس - حسام الدين أحمد:

قالت أسرة محمد الأمين شقيق الكابتن خالد بيبو نجم النادي الأهلي ومدرب قطاع الناشئين، أن الأسرة تجهز لصلاة الجنازة على الفقيد بمسجد المدينة ميدان الحرفيين بحي فيصل في محافظة السويس، وذلك عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء 3 سبتمبر.

وأوضح المحامي محمد علي، أن الدفن سيكون بمقابر العائلة بالروض الجديد، بينما لم تحدد الأسرة بعد موعد ومكان العزاء.

ولفت إلى أن الكابتن خالد بيبو في الطريق إلى السويس رفقة بعض أصدقاءه، للتجهيز لصلاة الجنازة والدفن.

وكان محمد الأمين شقيق خالد بيبو، توفى صباح اليوم في محافظة السويس، حيث تقيم الأسرة.

اقرأ أيضًا:

وفاة شقيق خالد بيبو نجم الأهلي في السويس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد بيبو شقيق خالد بيبو وفاة شقيق خالد بيبو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة