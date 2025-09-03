تعرف على موعد صلاة الجنازة على شقيق خالد بيبو

السويس - حسام الدين أحمد:

قالت أسرة محمد الأمين شقيق الكابتن خالد بيبو نجم النادي الأهلي ومدرب قطاع الناشئين، أن الأسرة تجهز لصلاة الجنازة على الفقيد بمسجد المدينة ميدان الحرفيين بحي فيصل في محافظة السويس، وذلك عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء 3 سبتمبر.

وأوضح المحامي محمد علي، أن الدفن سيكون بمقابر العائلة بالروض الجديد، بينما لم تحدد الأسرة بعد موعد ومكان العزاء.

ولفت إلى أن الكابتن خالد بيبو في الطريق إلى السويس رفقة بعض أصدقاءه، للتجهيز لصلاة الجنازة والدفن.

وكان محمد الأمين شقيق خالد بيبو، توفى صباح اليوم في محافظة السويس، حيث تقيم الأسرة.

