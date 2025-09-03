عزاء في صوان الفرح.. مقتل شاب وإصابة آخر بحفل عرس في المنيا

المنيا- جمال محمد:

تسببت طلقات المجاملة من أحد الأشخاص في حفل عرس بقرية صفانية التابعة لمركز العدوة شمال غرب محافظة المنيا في مقتل شاب وإصابة آخر، ليتحول الزفاف إلى مأتم، وتسود حالة من الحزن بين الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا يفيد بمصرع "م.ع" 22 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وإصابة "ج.ج" 18 سنة، من أبناء قرية صفانية، خلال تواجدهم في حفل زفاف.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، ووضع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى.

وكشفت التحريات الأولية قيام أحد الحضور بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي لمجاملة العريس، مما أسفر عن مصرع الشاب وإصابة الآخر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

