العثور على جثمان شاب في ترعة بابل بالمنوفية

01:37 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

المنوفية- أحمد الباهي:

عثر أهالي قرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على جثمان شاب غرق في ترعة القرية، وأبلغوا الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وانتقلت الشرطة لموقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الغريق شاب يُدعى "أحمد.إ.م.ا"، في بداية الثلاثينيات من عمره، ومقيم بقرية بابل محل الحادث.

فيما تقرر نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدورها وجهت بعرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

