"إمبراطورية النيل".. نهاية أخطر بؤر المخدرات في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة

أسدل الستار على نشاط واحدة من أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة في محافظة البحيرة، وذلك في مداهمة أمنية انتهت بمصرع 7 من العناصر شديدة الخطورة.

كشفت متابعات ضباط إدارة البحث الجنائي بالبحيرة نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة الضهرية، التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، اتخذت عناصرها من الاتجار العلني في المخدرات منهجًا لهم، مستغلين موقعهم الاستراتيجي المتاخم لمحافظتي البحيرة والغربية، معتمدين بشكل أساسي على مجرى نهر النيل كوسيلة للهروب باستخدام المراكب النيلية، ما جعل تعقبهم أمنيًا أمرًا معقدًا.

بعد التأكد من المعلومات وتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة بمركز إيتاي البارود، انطلقت قوة أمنية، بمشاركة قطاع الأمن المركزي، للقبض على المتهمين، ولكن فور وصول القوات، بادرت عناصر البؤرة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، ما أسفر عن مصرع زعيم التشكيل، السيد البحيري، و6 من أعوانه، فيما تمكنت القوات من ضبط 5 آخرين.

وقد أسفرت المداهمة عن ضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة الآلية وعدد كبير من الطلقات، وكميات ضخمة من المواد المخدرة جارٍ فحصها، بالإضافة إلى عدد من المراكب النيلية.

وتم التحفظ على كافة المضبوطات بمعرفة ضباط البحث الجنائي، بينما تحفظت النيابة على الجثث تحت تصرفها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيق.