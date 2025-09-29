بعد شكاوى الأهالي.. وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى قفط التخصصي

قنا - عبدالرحمن القرشي

انتقل الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، على رأس لجنة من المديرية، إلى مستشفى قفط التخصصي، وذلك عقب تداول شكاوى من المرضى وذويهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

استمع وكيل الوزارة إلى شكاوى عدد من الأهالي الذين أكدوا أن التيار الكهربائي بدأ في الانقطاع بشكل متكرر منذ الصباح، مما أثار حالة من القلق داخل الأقسام الحرجة كالحضّانات والعناية المركزة.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسؤول أن الانقطاع كان جزئيًا في بعض أقسام المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم نقل الحالات المتأثرة داخليًا بين الأقسام بشكل مؤقت لحين انتهاء فرق الصيانة من أعمال الإصلاح وعودة التيار بشكل كامل.

