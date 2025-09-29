"حرامي التفويلة" يُشعل "السوشيال".. فيديو يفضحه وأسرته تسدد الحساب

الشرقية - ياسمين عزت:

أشعل مقطع فيديو لسائق يهرب دون سداد قيمة وقود سيارته من محطة في منيا القمح بمحافظة الشرقية مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة انتهت بتدخل أسرة السائق التي سارعت بتقديم الاعتذار وسداد قيمة الوقود بعد أن فضح المقطع فعلة ابنهم.

تعود تفاصيل الواقعة، التي أثارت جدلًا واسعًا، عندما أظهر مقطع فيديو متداول سائق سيارة ربع نقل وهو يفر هاربًا من إحدى محطات الوقود بعد أن ملأ خزان سيارته بالبنزين دون سداد قيمته البالغة نحو 600 جنيه.

ومن جانبه، علق أحمد إسماعيل، مالك المحطة، بأن الأمر لم يكن مؤسفًا بسبب المبلغ، بل من ناحية المبدأ، معربًا عن قلقه على العامل المسؤول عن التحصيل الذي كان قد يضطر لتحمل قيمة الفاتورة. وأضاف أنه لو حضر السائق إليه لكان قد تكفل بدعمه وتجاوز ما حدث.

وبعد انتشار الفيديو، تعرفت أسرة السائق عليه، وسارعت بالحضور إلى المحطة لتقديم الاعتذار وسداد المبلغ المستحق، وكشفت أن ابنهم، البالغ من العمر 30 عامًا، يعاني من مرض نفسي وخرج حديثًا من مصحة لعلاج الإدمان.

في غضون ذلك، باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف جهودها لضبط المتهم.