بعد رصد دقيق.. ضبط أحد أبرز مروجي مخدر الشابو بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر من القبض على أحد أبرز مروجي مخدر الشابو داخل مدينة الأقصر، بعد عملية متابعة ورصد دقيقة.

وتلقت الأجهزة معلومات سرية تفيد بأن هذا العنصر الإجرامي الخطير يتاجر في المواد المخدرة ويوزعها على نطاق واسع بين الشباب في منطقة وسط المدينة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم متلبسًا، وبحوزته كميات كبيرة من مخدر الشابو كانت معدة للتوزيع، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عملية الترويج.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.