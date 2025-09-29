الأقصر – محمد محروس:

يشارك مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر في فعاليات شهر أكتوبر الوردي، الذي يعد مناسبة سنوية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ودوره في زيادة فرص الشفاء.

وأعلن المستشفى عن تنظيم سلسلة من الفعاليات التوعوية والأنشطة الصحية داخل المستشفى وخارجه، تستهدف السيدات من مختلف الأعمار، وتركز على أهمية الفحص الذاتي والدوري، ونشر المعلومات الطبية الموثوقة حول طرق الوقاية والعلاج.

كما أكد المستشفى أنه يعمل على تنفيذ مبادرات للكشف المبكر عن سرطان الثدي طوال العام، بجانب تنظيم برامج توعية داخل قرى محافظة الأقصر، بما يسهم في نشر الثقافة الصحية بين السيدات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدات في المجتمعات المحلية.

وتهدف هذه الفعاليات إلى حث السيدات على المبادرة بالكشف المبكر، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى والمتعافيات، بجانب تعريف المجتمع بالدور الذي يقوم به المستشفى في تقديم خدمات علاجية متكاملة ومجانية لمرضى الأورام بالصعيد.

وفي هذا السياق، صرح محمود فؤاد – الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان قائلاً: "إن شهر أكتوبر الوردي يمثل رسالة أمل وتفاؤل لكل السيدات، وفرصة مهمة للتأكيد على أن الكشف المبكر هو السبيل لإنقاذ الأرواح.

أضاف: "ونحن في مستشفى شفاء الأورمان نضع على عاتقنا مسؤولية نشر الوعي من خلال المبادرات المستمرة للكشف المبكر داخل القرى، بجانب تقديم أفضل خدمات علاجية مجانية لمرضى السرطان في صعيد مصر، بما يعكس دورنا الإنساني والمجتمعي تجاه كل مريض وأسرة".