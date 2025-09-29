قنصل السودان: 410 آلاف مواطن عادوا إلى بلدهم عبر المنافذ المصرية

أسوان – إيهاب عمران:

وصل إلى محطة السد العالي بمحافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، القطار العشرون القادم من القاهرة، لنقل مئات الأشقاء السودانيين، ضمن مشروع العودة الطوعية الذي يهدف إلى تسهيل عودتهم إلى وطنهم، وبذلك ارتفع عدد السودانيين الذين تم نقلهم عبر قطارات السكة الحديد إلى 20 ألف مواطن.

وقال السفير عبد القادر عبد الله، القنصل العام لجمهورية السودان في أسوان، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته القنصلية السودانية بالمحافظة للإعلان عن زيارة وفد إعلامي سوداني لتغطية انطلاق الرحلة رقم 20 من قطار العودة الطوعية، إن نحو 410 آلاف مواطن سوداني عادوا إلى وطنهم عبر المنافذ البرية جنوب مصر.

ووجه القنصل العام الشكر لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا على ما قدمته من رعاية واستضافة للأشقاء السودانيين طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن العودة الطوعية بدأت مطلع عام 2024 في ظروف صعبة، إلا أن الأوضاع شهدت انفراجة منذ يونيو الماضي مع توفير تيسيرات كبيرة عبر مدينة أبوسمبل ومعبري أشكيت وأرقين، إلى جانب تنظيم رحلات جوية.

كما أعرب عن امتنانه لجامعة أسوان ومستشفياتها الجامعية التي استقبلت المرضى السودانيين مجانًا، إلى جانب باقي المستشفيات الحكومية التي قدمت لهم رعاية طبية بمعاملة مميزة، مشيدًا بدور الأسر المصرية التي فتحت بيوتها للمقيمين السودانيين وأسست مبادرات إنسانية لاستقبالهم وتقديم الدعم لهم.