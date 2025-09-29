انطلاق مراكز تدريب الفتيات في خماسي كرة القدم بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تنفيذ أنشطة مراكز تدريب الفتيات في خماسي كرة القدم، ضمن المشروع القومي "ألف بنت ألف حلم"، وذلك داخل مراكز الشباب المحددة بالمحافظة.

وأكد محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن التدريبات انطلقت اليوم من مركز شباب تنيدة، ضمن برنامج ثابت يُقام أسبوعيًا يومي الثلاثاء والجمعة، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل أربعة مراكز شبابية هي: تنيدة، الداخلة، باريس، والراشدة، لضمان وصول أنشطة خماسي كرة القدم إلى أكبر عدد من القرى والنجوع.

وأوضح "فكري" أن المشروع يستهدف تدريب 120 فتاة تتراوح أعمارهن بين 8 و16 عامًا، بهدف اكتشاف المواهب وصقلها، إلى جانب إكساب اللاعبات مهارات حياتية مرتبطة بروح الفريق والانضباط والمسؤولية.

وأضاف "فكري" أن هذه المراكز لا تقتصر على كونها حصصًا بدنية، بل تمثل منصة تربوية لدعم الثقة بالنفس وتمكين الفتيات، تنفيذًا لتوجهات الدولة في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأشار مدير الشباب والرياضة إلى أن المشروع يُنفذ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بما يعكس تكامل الأدوار بين الوزارة والمحافظة في دعم الرياضة النسائية وتمكين الفتيات.