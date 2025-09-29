بعد خروج 7 عربات عن القضبان.. لجنة فنية للتحقيق في الحادث ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقيق في أسباب خروج قطار بضائع رقم 2450 عن القضبان أثناء مروره بمنطقة حوش محطة قطارات مركز ببا جنوب بني سويف، خلال رحلته من أسوان إلى قرية أولاد سيف بالشرقية، وكان محملاً بمادة الطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت.

وأكدت الهيئة في بيان لها حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة حفاظًا على أمن الركاب وضمان انتظام حركة القطارات، مشيرة إلى أن الحركة ستعود إلى طبيعتها خلال الساعات القليلة المقبلة عقب الانتهاء من رفع الآثار ومراجعة إجراءات التشغيل.

وكانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات بخروج 7 عربات من القطار عن القضبان بمركز ببا، حيث جرى التنسيق مع فرق الطوارئ والفنيين لبدء أعمال الإصلاح وتسيير الحركة.

ودفعت الهيئة على الفور بأوناش ثقيلة من منطقتي بني سويف والمنيا لرفع العربات المتضررة وإزالة آثار الحادث، إلى جانب مراجعة معايير الأمان على خطوط السكة الحديد قبل استئناف التشغيل الكامل.