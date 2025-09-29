مصرع طفلة في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارة تحمل لوحات معدنية رقم (ق ي 7144) بشخص، أمام ترعة خامسة على طريق الإسماعيلية الصحراوي اتجاه القاهرة.

وتبين أن الضحية تُدعى نورا أحمد إبراهيم، تبلغ من العمر 8 سنوات، ومقيمة بعزبة العرب بمنطقة ترعة خامسة، حيث أسفر الحادث عن وفاتها في الحال.

جرى نقل جثمان الطفلة إلى المستشفى، وأخطرت الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.