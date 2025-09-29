وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حادث خروج عدد من عربات أحد قطارات البضائع عن قضبان السكك الحديدية بمحافظة بني سويف.

وشهدت مدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، خروج عربات أحد قطارات البضائع في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية في بني سويف إخطارًا يفيد بخروج عدد من عربات قطار بضائع عن القضبان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فيما انتقلت قيادات السكك الحديدية إلى موقع البلاغ.