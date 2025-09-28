فصل 15 يومًا.. "تعليم الفيوم" تعاقب طلاب فيديو "الألفاظ غير اللائقة"

الفيوم - حسين فتحي:

قررت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، فصل الطلاب المتورطين في تصوير ونشر فيديو تضمن ألفاظًا غير لائقة بحق مدير مدرسة ومعلمين، وذلك لمدة 15 يومًا، مع إحالة الواقعة بالكامل للشؤون القانونية.

جاء القرار بعد تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الفيديو المتداول، والذي أظهر عددًا من الطلاب أمام مدرسة الشهيد محمد يوسف التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، يوجهون عبارات مسيئة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه تقرر أيضًا استدعاء أولياء أمور الطلاب وأخذ تعهد عليهم بعدم تكرار المخالفة، وإلا سيتم نقل أبنائهم إلى مدرسة أخرى، تطبيقًا للائحة الانضباط المدرسي.

وكان الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، قد أمر بتشكيل اللجنة فور انتشار الفيديو لبحث ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم