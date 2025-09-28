إعلان

جامعة بنها تُعيّن عميدين جديدين لهندسة شبرا والفنون التطبيقية

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:11 م 28/09/2025

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، صدور قرارين جمهوريين بتعيين الدكتور محمد سعيد عميدًا لكلية الهندسة بشبرا، والدكتور أسامة ندا عميدًا لكلية الفنون التطبيقية.

قدم رئيس الجامعة التهنئة للعميدين الجديدين، متمنيًا لهما التوفيق في مهامهما الجديدة، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم القيادات الأكاديمية لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية.

كما وجّه الجيزاوي الشكر والتقدير للدكتور علي عبد العزيز على جهوده خلال فترة قيامه بمهام عميد كلية الهندسة بشبرا.

