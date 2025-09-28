بعد إنجاز عالمي.. محافظ الأقصر يكرّم "صُنّاع نهضة إسنا" (صور)

"طلاب من أجل مصر" تستقبل العام الدراسي في سوهاج باحتفالية كبرى (صور)

كرّم محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم الأحد، فريق عمل مشروع إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، عقب فوزهم بجائزة الآغا خان العالمية المرموقة للعمارة، تقديرًا لجهودهم التي حولت المدينة إلى نموذج عالمي يجمع بين صون التراث والتنمية المستدامة.

يضع هذا الفوز مدينة إسنا ضمن سبع مدن فقط على مستوى العالم حصدت الجائزة هذا العام، ويمثل أول إنجاز من نوعه لمصر منذ 20 عامًا، حين فازت بها مكتبة الإسكندرية عام 2004، ما يعيد المدينة بقوة إلى الخريطة العالمية للتراث.

أكد المحافظ أن التكريم يأتي تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من مهندسين وفنيين والمجتمع المحلي.

وأوضح أن المشروع لم يقتصر على ترميم المعالم الأثرية، بل امتد ليشمل تطوير الأسواق، وتجديد المباني، ودعم الحرف التقليدية، ما انعكس إيجابًا على تحسين معيشة السكان وتعزيز هوية المدينة.

وفي لمسة وفاء، شمل التكريم أسرة المهندس الراحل أحمد حسن، مدير عام منطقة آثار إسنا، الذي وافته المنية أثناء عمله في المشروع.

وجاء هذا التكريم بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وعلي صادق رئيس مدينة إسنا، والمهندس كريم إبراهيم مدير المشروع.

وقد كشف المهندس كريم إبراهيم أن الجائزة لم تُمنح للتصميم المعماري فحسب، بل لقدرة المشروع على تحويل التراث لأداة تنمية، مشيرًا إلى أن أعداد زوار المدينة زادت إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، فضلًا عن تدريب أكثر من 400 شخص من أبناء إسنا على أعمال الترميم والحرف التراثية.

وهنأ المحافظ أهالي إسنا بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يضاعف مسؤولية المحافظة تجاه المدينة التي ستشهد قريبًا مشروعات كبرى، تشمل إنشاء كورنيش حضاري، ومرسى حديث للفنادق العائمة، وتطوير الأسواق، وإنشاء مجزر آلي جديد.

واختتم عمارة كلمته بالتأكيد على أن المحافظة ستواصل دعم المبادرات التي تحول التراث المصري العريق إلى رافعة للتنمية المستدامة، بما يليق بريادة مدينة إسنا كأحد أهم المدن التراثية عالميًا.