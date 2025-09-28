قرار قضائي من اقتصادية الإسكندرية ضد المتهم بسب خالد مرتجي

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية غيابياً بتغريم عامل 100 ألف جنيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدوره، بتهمة نشر معلومات وأخبار تنتهك خصوصية خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وسبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان وكيل خالد مرتجى تقدم بالحضور أمام المحكمة وقرر التصالح مع المتهم فى الجنحة، ما دفع المحكمة لأخذ بقسط من الرأفة، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أحمد فوزى والمستشار زياد حمودة وسكرتير المحكمة مصطفى يسرى.

ترجع وقائع الواقعة رقم 387 لسنة 2025 جنح إقتصادية الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تفيد قيام المتهم بالتشهير والسب والقذف المجنى عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين نشر المتهم " ح.م.ف" عامل، منشور احتوى على اسم خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى به عبارات تشهير وسب وقذف واساءة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور تنتهك الخصوصية.

ووفقاً للتحقيقات اعتدى المتهم على المبادئ والقيم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت نيابة المالية والتجارية التحقيقات التى قررت إحالة المتهم الى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها المتقدم.