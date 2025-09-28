إعلان

بيطري الإسماعيلية: تحصين 159% من الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية

كتب : مصراوي

03:02 م 28/09/2025
الإسماعيلية - أميرة يوسف:

حصنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية بتحصين 159.14% من إجمالي الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية Sat 1، وفقًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة، وفي إطار متابعة الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وصرح الدكتور هاني عبد الخالق، وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه تم تحصين عدد 94,064 حيوانًا من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة، بنسبة 159.14% من إجمالي 59,108 من الأبقار والجاموس بالمحافظة، طبقًا لحصر عام 2024.

ومن الجدير بالذكر، أن محافظ الإسماعيلية كان قد أعلن عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية في 16 أغسطس، والتي تستمر لمدة شهر؛ وذلك لمناشدة السادة مُربِّي رؤوس الماشية لتحصين حيواناتهم من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة والبالغ عددها 39 وحدة بيطرية.

وعلى جانب آخر، واصلت مديرية الطب البيطري تكثيف حملات المرور على الصيدليات البيطرية بالمحافظة، حيث قامت لجنة من إدارة الخدمات والتأمين بالمرور والتفتيش على عدد من الصيدليات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، كما قامت بعمل عدة معاينات لبعض المراكز والصيدليات البيطرية لاستخراج التراخيص الخاصة بها والتفتيش على صلاحية الأدوية بها، بنطاق القنطرة غرب ومنطقة التعاون بالإسماعيلية

