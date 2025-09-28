بالصور- توقيع عقود المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالمنوفية

أسوان - إيهاب عمران:

مع انطلاقة الموسم السياحي الجديد، كثفت محافظة أسوان أعمال صيانة الإنارة العامة بالشوارع الحيوية، بجانب تشغيل الشلالات والنافورة الراقصة بميدان المحطة، أحد أبرز معالم المدينة الجاذبة للزوار.

ووجّه اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بتنفيذ خطة شاملة تشمل رفع كفاءة الإنارة، وتطوير وحدات الإضاءة الحديثة حول النوافير والشلالات لضمان تشغيلها بكفاءة عالية، مع مراجعة أنظمة التشغيل بشكل دوري.

وأكد المحافظ أن هذه الأعمال تأتي استكمالًا لخطة التطوير والتجميل، بهدف توفير عوامل الأمان للسائحين والمواطنين، إلى جانب إضفاء لمسات حضارية على الميادين والشوارع الرئيسية، بما يساهم في تحسين الصورة البصرية وعكس الوجه المشرق للمحافظة.

كما شدّد على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات، إلى جانب جهود رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة والتشجير وزراعة الأشجار المزهرة، ضمن حملة لتجميل المدينة استعدادًا لاستقبال الأعداد المتزايدة من السائحين.

وأشار المحافظ إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاون المجتمع المدني والمواطنين للحفاظ على المظهر الحضاري والبيئة الجمالية التي تميز أسوان كإحدى أهم المقاصد السياحية العالمية.