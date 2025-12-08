القليوبية تُعلن توفير 329 فرصة عمل جديدة داخل 6 شركات

مطران دير سانت كاترين يطلب "سبحة" من وكيل أوقاف جنوب سيناء: جميعنا نسبح

أعلنت محافظة القليوبية توفير 329 فرصة عمل جديدة داخل 6 شركات كبرى بالمحافظة، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل، ضمن فرص ووظائف شهر ديسمبر الجاري.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن توفير هذه الوظائف يأتي في إطار جهود المحافظة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتنفيذ برامج لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي.

وأوضح المحافظ أن الوظائف المتاحة بمديرية العمل بالقليوبية تتضمن فرصًا متنوعة برواتب مجزية ومميزات متعددة للعاملين، وتم الإعلان عنها ضمن نشرات وزارة العمل الرسمية لشهر ديسمبر.

وأشار عطية إلى أنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف التسجيل من خلال:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل

العنوان: ٣ شارع يوسف عباس – مدينة نصر

أو عبر الموقع الرسمي للوزارة:

اضغط هنا

كما أوضح المحافظ أن فرص العمل متاحة أيضًا من خلال مديرية العمل ببنها بمجمع المصالح على كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، وكذلك بمكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء على مستوى القليوبية، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم الشركات باحتياجاتها من العمالة المؤهلة.