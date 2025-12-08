إعلان

بالصور- معاون محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية غرب سهيل

كتب : إيهاب عمران

02:20 م 08/12/2025
وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتكثيف الجهود ورفع نسب التنفيذ في أعمال مشروع الصرف الصحي لإنشاء محطات الرفع والمعالجة وخطوط الطرد والانحدار بقرية غرب سهيل، وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية ورصد وتذليل العقبات أولًا بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة وبدء تشغيلها لتلبية احتياجات ومطالب الأهالي التي يبلغ عددهم نحو 15 ألف نسمة.

وأشاد أهالي القرية بالجهود المبذولة خلال زيارات المحافظ الميدانية وعقد اللقاءات الجماهيرية معهم.

وتابع اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، برفقة مسئولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، سير أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية غرب سهيل، الذي شهد الانتهاء من توصيل المواسير والخطوط سواء للدخول أو الخروج، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمدة سور الواجهة والمباني، مع استمرار العمل في مسافة 150 مترًا بخط الانحدار الرئيسي لمدخل القرية والغرفة الأخيرة بالطريق الرئيسي.

ويشمل المشروع إنشاء محطة رفع بمساحة 900 م² وبقدرة 75 لتر/ثانية، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 75% والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 40%. كما تم إنشاء محطة معالجة بطاقة 2000-3000 م³/يوم على مساحة 3 آلاف فدان، وتم إنجاز الأعمال بها بنسبة 60%.

إسماعيل كمال قرية غرب سهيل مشروع الصرف الصحي

