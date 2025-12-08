سفراء قبرص واليونان يهنئون مطران دير سانت كاترين بذكرى القديسة كاترينا

قدم اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وسفراء دول قبرص واليونان بمصر، التهنئة للبابا سبميون، مطران دير سانت كاترين، ورهبان الدير، بمناسبة عيد استشهاد القديسة كاترينا، وبمناسبة توليه منصب مطران الدير، وذلك عقب انتهاء مراسم الصلوات والطقوس التي أقيمت داخل الدير اليوم الإثنين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة حريص على التواصل الدائم مع الدير لتلبية كافة احتياجاته، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتوفير أجواء آمنة لرهبان الدير.

مشاركة السفراء وأجواء الاحتفال

رحب المحافظ بسفراء دول قبرص واليونان، الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفالية، والتي جرت في أجواء من السكينة والفرحة بين آلاف زوار الدير من مختلف جنسيات العالم.

وأشار إلى أن مدينة سانت كاترين تعد بقعة مقدسة على أرض سيناء التي تجلى الله بها لسيدنا موسى، وتحتوي على العديد من المقومات الدينية والروحانية، ومن أهمها دير سانت كاترين الذي يُعد من أقدم الأديرة حول العالم.

مشروع "التجلي الأعظم" والسياحة الدينية

أوضح المحافظ أن مشروع "التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه في المدينة يُعد إضافة للسياحة الدينية والأثرية، كما يعتبر هدية من الرئيس، حيث يُظهر المشروع تجلي الديانات السماوية الثلاثة، ليكون مثالًا فريدًا للتسامح والتعايش. وأضاف أن المدينة تتمتع بأجواء روحانية فريدة تجذب محبي السياحة الدينية من جميع أنحاء العالم.

كلمة مطران الدير والهدايا

أعرب مطران الدير عن سعادته بحضور المحافظ وسفراء قبرص واليونان لهذه الاحتفالية، التي يشهدها آلاف الزائرين حول العالم كل عام.

وقدم المحافظ لرهبان الدير كمية من المواد الغذائية، والبطاطين والألحفة.

جولة داخل الدير

كما أجرى المحافظ والسفراء، جولة داخل الدير ، واستمعوا إلى شرح وافي عن مكونات الدير، ومنها شجرة العليقة، والكنيسة الكبرى، ومتحف الكنوز الأثرية، وبئر موسى، وكنيسة الجماجم، وحديقة الدير، ومعصرة الدير.