محافظ جنوب سيناء يهدي راهبات دير السبع البنات مواد غذائية وبطاطين

جنوب سيناء - رضا السيد:

أهدى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، راهبات دير السبع بنات بمنطقة وادي فيران، التابعة لمدينة أبورديس، اليوم الإثنين، كمية من المواد الغذائية، والألحفة والبطاطين.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه حريص على التواصل الدائم مع راهبات الدير، للاطمئنان عليهم، والاستماع لمطالبهم للعمل على حلها، مشيرا إلى أن كافة المقدسات الدينية السياحية بمنطقة سانت كاترين ووادي فيران يجري تأمينها على أعلى مستوى، مع تكاتف كافة الجهات المعنية لتلبية مطالب الدير ، وتأمين رهبانه، وتهيئة الجو المناسب للقيام بصلواتهم.

وأهدى المحافظ الراهبات كمية كبيرة من المساعدات الغذائية، كدعم بسيط لهم.

وأعربت الراهبات عن سعادتهن بدعم محافظ جنوب سيناء المتواصل لهم، وحرصه الدائم على تأمين الدير والمنطقة المحيطة به.

جدير بالذكر، أنه جرى بناء دير السبع بنات في القرن الرابع بعد الميلاد في نفس الوقت الذي بني فيه دير سانت كاترين، ليكون مقرا للراهبات، ويتضمن كنيسة صغيرة.