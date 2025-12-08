محافظ بني سويف يتفقد السلاسل التجارية والمخابز البلدية بمركز ببا

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددًا من السلاسل التجارية والمخابز البلدية بمركز ومدينة ببا، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية وجودتها، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وخلال جولته، تابع المحافظ توافر السلع الاستراتيجية من أرز وسكر وزيوت ومكرونة ودقيق، إضافة إلى اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، والتأكد من عرضها بأسعار مناسبة تتماشى مع توجيهات الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما تفقد المحافظ عدداً من المخابز البلدية بنطاق المركز، مشدداً على ضرورة الالتزام بجودة الخبز وإنتاجه وفق المواصفات التموينية المحددة، والالتزام بالوزن المقرر دون تلاعب في حصص الدقيق، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز والأسواق بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري.

وحرص المحافظ خلال الجولة على التوقف والتحدث مع عدد من المواطنين، والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات وتوافر السلع داخل الأسواق، مشيراً إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين يعد محوراً أساسياً لتحسين الخدمات واستمرار متابعة احتياجاتهم.