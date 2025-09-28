بالصور- تحرير 9 محاضر لمخالفات بمحال الذهب في أسيوط

بالصور- توقيع عقود المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالمنوفية

أسيوط - محمود عجمي:



أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ حملاتها التموينية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.



وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، نفذت حملة موسعة بالتعاون مع هيئة الدمغة والموازين، وبمشاركة مفتشي المديرية وإدارتي تموين حي شرق وحي غرب، استهدفت محال الذهب للتأكد من مطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات والدمغات الرسمية، وصحة الأوزان المستخدمة، حفاظًا على حقوق المستهلكين.



وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر إثبات حالة ضد محال ذهب لعدم دمغ الموازين الخاصة بوزن الذهب، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لمزاولة النشاط دون ترخيص.



وشدد اللواء هشام أبو النصر على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي على مختلف الأنشطة التجارية، لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو الغش، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.



يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.