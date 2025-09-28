إعلان

حادث تصادم مروع بسوهاج يودي بحياة طفل كان يستقل "سكوتر"

كتب : مصراوي

11:35 ص 28/09/2025

إسعاف أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه متأثرًا بإصابته في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وسكوتر، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع طفل في حادث دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تبين من التحريات الأولية أنه حال سير سيارة نقل في شارع عالم التصوير دائرة القسم، اصطدمت بسكوتر يستقله طفل، ما نتج عنه مصرع الطفل في الحال، ولم يتعرف عليه أحد من قبل أهالي المنطقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج سيارة نقل سكوتر شرطة ثان سوهاج مستشفى سوهاج العام

