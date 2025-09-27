إضاءة قرية حسن فتحي بواحة باريس استعدادًا للعيد القومي ونصر أكتوبر

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تنفيذ مشروع إضاءة قرية حسن فتحي الواقعة على هضبة واحة باريس، ضمن استعدادات المحافظة لاحتفالات أكتوبر والعيد القومي الذي يوافق 3 أكتوبر من كل عام.

وقال رئيس مركز باريس عبد الناصر صالح، إن المشروع يستهدف إبراز ملامح القرية وطابعها المعماري الفريد عبر إضاءة شاملة للفراغات والواجهات والمسارات، بما يعكس الهوية الصحراوية لواحات الوادي الجديد، ويمنح الزوار تجربة بصرية مميزة في قلب واحة باريس خلال احتفالات أكتوبر، تتضمن الخطة نشر عناصر إضاءة معمارية دقيقة على مداخل قرية حسن فتحي وشوارعها الداخلية، مع توزيع كشافات موفرة للطاقة حول المعالم الأساسية لضمان تجانس المشهد الليلي.

كما تشمل الأعمال إضاءة هضبة باريس الملاصقة للقرية في تكوين بصري واحد، بحيث تبدو واحة باريس كتلة مضيئة متجانسة خلال ذروة فعاليات أكتوبر والعيد القومي. ويراعي التصميم استخدام درجات إضاءة متدرجة لحماية الطابع الطيني للواجهات، والحد من التلوث الضوئي، وتوجيه الأنظار نحو العناصر المعمارية التي تشتهر بها قرية حسن فتحي.

أكد عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس، أن المشروع يعكس رؤية محلية لإحياء المكان عبر إضاءة تحترم طبيعته وتُبرز مفرادته، موضحًا أن قرية حسن فتحي ستظهر بشكل مبهر وجذاب تزامنًا مع إضاءة هضبة باريس المجاورة، في إطار الاستعداد لإطلاق احتفالية كبرى في واحة باريس بمناسبة العيد القومي للمحافظة وانتصارات أكتوبر.

ولفت إلى أن الأعمال تسير وفق برنامج زمني مكثف لضمان جاهزية الموقع قبل الثالث من أكتوبر، مع توفير مسارات آمنة للزوار ونقاط إرشاد داخل قرية حسن فتحي وخارجها.

يرتبط العيد القومي لمحافظة الوادي الجديد بيوم 3 أكتوبر، حيث شهد عام 1959 وصول أول قافلة للتعمير إلى الواحات، وهو ما جرى تخليده سنويًا كعيد للمحافظة، وتدعمه فعاليات تنموية وسياحية وثقافية متجددة.