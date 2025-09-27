إعلان

انهيار جدار منزل بقنا يُصيب 5 من أسرة واحدة

كتب : مصراوي

07:19 م 27/09/2025

انهيار جدار منزل

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، إثر انهيار جدار منزل مهجور في قرية العقب بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا بانهيار جدار منزل غير مأهول بالسكان داخل القرية، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين من أسرة واحدة تصادف وجودهم بمحيطه.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

انهيار جدار منزل قوص قنا

