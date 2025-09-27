وفاة رضيعة سقطت من الطابق السادس بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، اليوم السبت، في حادث مأساوي بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، إثر سقوطها من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية أمام المعهد الديني بمنطقة مبارك.

وأوضحت التحريات أن الطفلة تُدعى خديجة مصطفى عوض، وتبلغ من العمر عامًا ونصف، وتقيم مع أسرتها في المدينة، وسقطت من شرفة الشقة السكنية، ما أدى إلى إصابتها البالغة التي أودت بحياتها على الفور.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الواقعة، وتم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

كما انتقلت قوة من قسم شرطة المستقبل لمعاينة موقع الحادث والاستماع لأقوال الأسرة والشهود، بينما خيم الحزن على أهالي المنطقة. وتباشر النيابة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويها.