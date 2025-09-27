"وقعوا في الترعة".. مصرع شاب وإصابة آخر بانقلاب سيارة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه ترعة مجاورة للطريق الزراعي أمام محلج القطن في اتجاه القاهرة، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال السيارة. وأكدت التحريات وفاة أحمد عماد، 23 عامًا، وإصابة عبد الرحمن محمود فتحي شعبان، 22 عامًا، بجروح متفرقة في الجسم.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود، والمصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.