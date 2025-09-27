الشرقية - ياسمين عزت:

قام عبد الرحمن عبد اللطيف، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بجولة ميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس التي تعمل يوم السبت بنظام اليوم الدوار بإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وذلك برفقة الدكتور أمين منصور، مدير عام الإدارة.

شملت الجولة مدرسة العصلوجي الابتدائية رقم 2، ومدرسة الغار الابتدائية، والمدرسة التجريبية للمعلمين، حيث اطمأن وكيل المديرية على مدى التزام المعلمين بتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة، ومتابعة موقف الكثافات الطلابية والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس، وكذلك تطبيق القرارات الخاصة بالتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

وتابع وكيل تعليم الشرقية تسليم الكتب الدراسية للطلاب وتحديث قوائم الفصول إلكترونيًا، كما ناقش بعض التلاميذ ما تم تدريسه لهم من المناهج الدراسية، واطمأن على انتظام الحصص وممارسة الأنشطة الرياضية، ولاحظ ارتفاع نسبة حضور الطلاب.

ووجّه وكيل المديرية بضرورة إعداد برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الإنجليزية، على أن يتولى معلمو المواد تنفيذها تحت إشراف موجهين مختصين.

وشدد على أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم 136، وتفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والرياضية، مع التأكيد على متابعة تنفيذ القرارات المنظمة للعملية التعليمية.

وفي ختام جولته، شدد وكيل المديرية على مديري ووكلاء المدارس بضرورة متابعة الإشراف اليومي، والتأكد من مغادرة جميع التلاميذ للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، والالتزام الكامل بمواعيد الدراسة، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا موفقًا.





